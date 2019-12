Rap şarkıcısı Juice Wrld hayatını kaybetti

ABD’nin ünlü rap şarkıcılarından Juice Wrld, Chicago’daki Midway Havaalanı’nda geçirdiği epilepsi krizi neticesinde hayatını kaybetti.



21 yaşında hayatını kaybeden rap’çinin rahatsızlanmasının ardından hemen hastaneye kaldırıldığı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Juice Wrld’ın epilepsi nöbeti sonucu hayatını kaybettiği belirtilse de ölüm nedeni resmi olarak henüz açıklanmadı.

Juice Wrld, müzik listelerine üst sıralardan giren Lucid Dreams ve All Girls Are the Same şarkılarıyla tanınıyordu. Travis Scott, Lil Uzi Vert, G Herbo ile yaptığı şarkılarla da ünlenen şarkıcının, ColeBennett'in direktörlüğünü yaptığı Lucid Dreams şarkısı 200 milyon izleyici sayısına ulaştı.