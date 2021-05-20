Raye: Pandemide inişli çıkışlı günler yaşadım

Londralı şarkıcı ve söz yazarı Raye (Rachel Agatha Keen) Rollercoaster dergisine kapak oldu. Corona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarının, başlarda kendisi için ruhsal ve zihinsel açıdan çok zor geçtiğini itiraf eden sanatçı, bu durumun profesyonel hayatını da etkilediğini belirterek, ilk dönemde ilham alamadığı için şarkı da yazamadığını söyledi.

"2021'DE KENDİME GELDİM"



23 yaşındaki yıldız, inişli-çıkışlı günler yaşadığını ifade ederek, “Gerçekten karmaşık zamanlar geçirdim ama arada pozitif durumlar da oldu. Biraz alışmaya başladıktan sonra büyük eserler ürettim ve iki tanesi hit haline geldi. Bu açıdan bakınca muhteşem… Ama diğer taraftan, başlarda kendim için bir şey yapamadım diyebilirim, bunun yerine başka isimlere şarkılar yazdım. 2021 başladığında ancak ben de bir albüm toparlamaya başladım” dedi.



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