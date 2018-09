Bir süre önce artık oyunculuğu bıraktığını açıklayan 82 yaşındaki Oscar’lı oyuncu Robert Redford, “O açıklama bir hataydı” diyerek emekli olmayacağını duyurdu.



Son filmi The Old Man & The Gun'ın galasında açıklama yapan Redford, “O açıklamayı yapmak bir hataydı. Bir gün emekli olacağım ama bunun hakkında konuşmadan sessizce bir kenara çekilmeliyim. Çünkü bunu konuştuğumda çok yanlış yönlere çekiliyor. Şimdi sadece bu filmime odaklanmak istiyorum” dedi.



Bir başka Oscar’lı yıldız Cassey Affleck ile başrolleri paylaşan Redford, 17 banka soyup 17 kez yakalanan ve 17 kez cezaevinden kaçan bir adamın gerçek öyküsünden uyarlanan film hakkında şunları söyledi:



“Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Karanlık günler yaşıyoruz. İnsanları biraz olsun neşelendirmek, yüzlerini güldürmek için pozitif şeyler yapmalıyız.”



Bu filmin son filmi olup olmadığı konusunda kesin yanıt vermeyen Redford, “Bırakalım devam edip etmeyeceğim gizemini korusun” dedi.

ROBERT REDFORD ÖZEL RÖPORTAJI