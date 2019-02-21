Roger Waters, cuma günü Venezuela sınırında düzenlenmesi planlanan yardım konserini sert bir dille eleştirdi. Richard Branson’ın ABD’nin tuzağına düştüğünü söyleyen Waters “Venezuela halkının ihtiyaçlarıyla bir ilgisi yok, demokrasiyle bir ilgisi yok, özgürlükle bir ilgisi yok, yardımla bir ilgisi yok” dedi.

Venezuela televizyonlarından da yayınlanan videoda Waters, “Gerçekten Venezuela’nın yeni bir Irak, Suriye ya da Libya olmasını mı istiyoruz? Ben istemiyorum, Venezuelalılar da...” diye konuştu.

ROGER WATERS'TAN VENEZUELA ÇIKIŞI - VİDEO



Cucuta’da yapılacak konserde 100 milyon dolar toplanması hedefleniyor. Genesis’in solisti Peter Gabriel’in yanı sıra Latin şarkıcılar Alejandro Sanz, Nacho ve Maluma’nın da konsere katılması bekleniyor. Maduro da sınırın Venezuela tarafında bir konser planlıyor