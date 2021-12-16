Rolling Stones 2021'in hasılat rekorunu kırdı

Ünlü İngiliz rock müzik grubu Rolling Stones'un bu yıl çıktığı 12 konserlik No Filter adlı turu, 87 milyon sterlinlik gelirle 2021'in en fazla hasılat yapan turnesi oldu.

HARRY STYLES İKİNCİ SIRADA



ABD'deki ticaret yayını PollStar'ın Turneden en fazla kazananlar listesinde Rolling Stones'un ardından 2'nci sırada İngiliz şarkıcı Harry Styles yer aldı. Styles'in 30 konserden oluşan Love On Tour adlı turnesi 65.5 milyon sterlin hasılat elde etti.



ABD'li rock grupları Green Day, Fall Out Boy ve Weezer'ın Hella Mega Tour'u ise elde ettiği 50 milyon sterlinle 3'üncü sırada yer aldı.

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