Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ile Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nin katkılarıyla 018 Roma Müzik Festivali etkinlikleri kapsamında Türk klasik ve caz müziği konserleri verildi. Programın ilk bölümünde, önce bazı parçalarda perküsyon sanatçısı Dinçer Özer'in de eşlik ettiği KKTC'li piyanist Rüya Taner, Turkish Percussive Colours Duo ismiyle konuklara Türk klasik müziğinden kesitler sundu.

BATUM TÜRKÜSÜ'NÜ İKİ KEZ SESLENDİRDİ



Piyanist Taner, Ulvi Cemal Erkin'in Zeybek, Felix Mendelssohn'un Rondo Capriccioso, Nazım Hidayetoğlu'nun Song, Claude Debussy'nin Clair de Lune, Fryderyk Chopin'in Fantasia-Improvviso, Fazıl Say'ın Kumru, Zoltan Kodaly'nin Dances of Marosszek, Sayram Akdil’in Piyano Parçası No. 6 isimli eserleri ile Aman Avcı ve Çanakkale Türküsü"nü çaldı. Konserin ardından dinleyenlerin yoğun ilgi ve isteği dolayısıyla Taner ve Özer, iki kez Batum Türküsü'nü de seslendirdi.

İKİNCİ BÖLÜMDE BOSPHORUS IN BLUE KONSERİ



İkinci ve son bölümde ise şarkıcı Yasemin Sannino ile piyanoda Luca Ruggero Jacovella, perküsyonda Giovanni Lo Cascio ve kontrbasta Bruno Zoia, dinleyenlere Bosphorus in Blue isimli konseri sundu. Bu bölümde ise Andrea Guerra'nın Birdenbire, Goran Bregovic ve Sezen Aksu'nun O Sensin, Fahir Atakoğlu'nun Dargın Değilim, Lal ve İstanbul, Sezen Aksu'nun Ben Annemi İsterim, Arto Tunçboyacıyan'ın Yeniliğe Doğru, Gaye Su Akyol'un Develerle Yaşıyorum parçaları ile Fazıl Say'ın bestesiyle Cemal Süreya'nın Usulcana şiiri seslendirildi.

"KÜLTÜREL BİR YOLCULUĞA ÇIKARDIK"



Piyanist Rüya Taner, programın ardından Roma'da ilk kez sahne aldığını ve bundan memnuniyet duyduğunu söyledi. Taner, "Türkiye'mizi layıkıyla temsil ettiğimize inanıyoruz. Seyirciyi de Doğu ile Batı arasında kültürel bir yolculuğa çıkardık" dedi.



Perküsyon sanatçısı Dinçer Özer ise İtalyan seyircilerin, Türk müziği, ritim ve melodilerinden çok keyif almış göründüğünü belirterek, "Bizim müziğimizi, bizim sanatımızı evrensel boyutta bütün dünyaya götürmek ve diğer milletlerle buluşturmak gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.



Etkinliğe Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, KKTC'nin Roma Temsilcisi Çimen Keskin, Türkiye'nin Roma Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun, Roma Büyükelçilik Müsteşarı Özgür Yavuzer ile Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

