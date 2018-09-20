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20 Eylül 1985 tarihinde hayatını kaybeden Ruhi Su, ölümünün 33. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.



Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde 22 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek konserde Ruhi Su Dostlar Korosu, Muammer Ketencoğlu ve Tuncer Tercan konserleri olacak. Saat 20.00’de başlayacak etkinliğin sanat yönetmeni ise Emin İgüs olacak.



RUHİ SU KİMDİR?



1912'de Van’da doğan Ruhi Su, 1936 Ankara Müzik öğretmen okulunu, 1942 Ankara Devlet Konservatuarı opera bölümü bittirdi. 1943-45 yılları arasında Ankara Radyosunda, 1950 yılında ise İstanbul Radyosunda konserler verdi. 1952'ye kadar Ankara Devlet Operası sanatçılığı görevini sürdürdü. Aynı yıllarda gerçekleştirilen bazı filmlerin müziklerini yaptı. İngiltere, Almanya, İsveç, Bulgaristan, Hollanda ve Avustralya’ya giderek konserler verdi. 1962 yılında ilk plakları çıktı, 1975 yılında "Dostlar Korosu"nu kurdu.



Birçok Alevi deyişlerini okuyan Su; Pir Sultan Abdal’ın, Hatayi’nin ve diğer ozanların deyişlerini yorumladı ve Nâzım Hikmet’in şiirlerini ilk olarak besteleyen kişi oldu.



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Seferberlik ve Kuvayi Milliye (1971), Yunus Emre (1972), Karacaoğlan (1973), Pir Sultan Abdal (1974), Şiirler Türküler (1975), Köroğlu (1976), El Kapıları (1977), Sabahın Sahibi Var (1978), Semahlar (1979), Çocuklar Göçler Balıklar (1980), Zeybekler (1982) isimli çalışmaları ile Türk halk müziğine önemli derlemeler kazandırdı, çok sesli müzik anlayışını geliştirdi.



Bugüne kadar 25 albümü yayınlandı, kitapları yayımlandı. Ulusal ve uluslararası boyutta bir çok ödül kazanan Ruhi Su, 12 Eylül yönetiminin engellemeleri yüzünden yurtdışında tedavi şansı bulamayarak, 20 Eylül 1985′te yaşamını yitirdi.



Ruhi Su’nun cenaze törenine on binlerce kişi katıldı ve cenaze 12 Eylül döneminin ilk büyük kitle gösterisi haline dönüştü.