Rus imparator I. Pavel’in portresine 1.3 milyon dolar

Christie's Müzayede Evi, Londra’da ‘Rus müzayedesini’ düzenledi. Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Müzayedenin ana eseri olan ressam Dmitriy Levitskiy’in (1735-1822) Rus imparator I. Pavel’in portresi 826 bin pound’a (1 milyon 300 bin dolar) alıcı buldu.



Christie's’ten yapılan açıklamada, İmparator I. Pavel portresinin, 2010 yılında St. Petersburg’daki Devlet Rus Müzesi’nde düzenlenen Levitskiy Sergisi’nin sansasyonlarından biri olduğu ifade edildi.



Uzun süre menşei bilinmeyen tablonun Avrupa’daki koleksiyonlardan birinde bulunduğu aktarıldı.

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