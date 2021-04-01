Russell Crowe'un acı günü: Benim sevgili yaşlı adamım öldü

Russell Crowe, 85 yaşındaki babası John Alexander Crowe'un hayata veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.



Crowe, "John Alexander Crowe, 13 Mart 1936-30 Mart 2021. Yeni Zelanda Christchurch'te dünyaya geldi. Coffs Harbour'da, son 25 yıldır yaşadığı evinde son nefesini verdi. Her ne kadar güneş parlasa ve sağanak yağmur azalmış olsa da bugün üzüntüyle dolu. Benim sevgili yaşlı adamım, güzel babam, erkeklerin en naziği öldü" ifadelerini kullandı.



Crowe sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını da babasının kareleri yaptı.

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