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Russian Doll, 2. sezonuyla ekranlara seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Natasha Lyonne’un Nadia rolüyle geri döneceği 2. sezon 8 bölümden oluşacak.

Dizinin yaratıcısı olan, aynı zamanda başrolünü de üstlenen Natasha Lyonne, dün gece Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dizinin 2. sezonuyla ekranlara geri döneceğini duyurdu.