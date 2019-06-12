Russian Doll, 2. sezonuyla ekranlara seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Natasha Lyonne’un Nadia rolüyle geri döneceği 2. sezon 8 bölümden oluşacak.
Dizinin yaratıcısı olan, aynı zamanda başrolünü de üstlenen Natasha Lyonne, dün gece Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dizinin 2. sezonuyla ekranlara geri döneceğini duyurdu.
Russian Doll 2. sezonuyla geliyor
Sanat
İlk sezonuyla Netflix’in en popüler dizileri arasına giren Russian Doll 2. sezon onayını aldı.
Russian Doll, 2. sezonuyla ekranlara seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Natasha Lyonne’un Nadia rolüyle geri döneceği 2. sezon 8 bölümden oluşacak.