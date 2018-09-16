Komedyen Şahan Gökbakar, gişeye damgasını vurduğu Recep İvedik serisinin altıncı filmi için kesenin ağzını açtı. Gökbakar, fenomen karakter Recep İvedik’in Afrika macerasını beyazperdeye taşıyacağı projesinin çekimlerini, Bursa Karacabey’deki Longoz Ormanları’nda gerçekleştiriyor.
Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre; Afrika ortamı yaratmak isteyen Gökbakar’ın, alana bungalov evler yaptırdığı görüldü. Yaklaşık 100 bin TL harcadığı iddia edilen 37 yaşındaki komedyen, halkın fotoğraf çekmemesi içinse önlemler aldırdı. Gökbakar’ın çevreyi çok beğendiği için Karacabey’den arsa baktığı da konuşulanlar arasında...
Tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri listesinin ilk 10 projesinde, Gökbakar’ın seride yer alan dört yapımı bulunuyor.
ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN SILA TAKLİDİ