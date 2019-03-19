O Ses Türkiye çocuklarda birinci olarak adını geniş kitlelere duyuran ve ardından Müslüm filminde Müslüm Gürses'in çocukluğuna hem sesiyle hem oyunculuğuyla hayat veren Şahin Kendirci, "Hayranı olduğum Müslüm babanın filminde oynamak beni çok mutlu etti. Bu film bana çok şey kazandırdı" dedi.
Kendirci şöyle konuştu: "Şimdiden üç dizi teklifi geldi. İçlerinden birini seçip değerlendireceğim. Okulum devam ediyor. Dışarıdan okuyorum, bir an önce bitirip konservatuar okuyup, oyunculuk dersleri de almak istiyorum. Çünkü kendimde müziği keşfettim gibi oyunculuk yanımı da keşfettim" ifadelerini kullandı.
Şahin Kendirci: Bu film bana çok şey kazandırdı (Üç teklif)
Sanat
Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı Müslüm filminde usta sanatçının çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci üç dizi teklifinin geldiğini vurgulayarak, "Bu film bana çok şey kazandırdı" dedi.
O Ses Türkiye çocuklarda birinci olarak adını geniş kitlelere duyuran ve ardından Müslüm filminde Müslüm Gürses'in çocukluğuna hem sesiyle hem oyunculuğuyla hayat veren Şahin Kendirci, "Hayranı olduğum Müslüm babanın filminde oynamak beni çok mutlu etti. Bu film bana çok şey kazandırdı" dedi.