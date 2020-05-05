Sakıp Sabancı Müzesi'nde özel Anneler Günü kutlaması

Annesine el yapımı hediye vermek isteyenler için Sakıp Sabancı Müzesi'nin koleksiyonlarında yer alan el yazması kitap sayfalarındaki çiçek resimlerini temel alan Kağıt Çiçek Atölyesi, 7 Mayıs Perşembe 15.30’da Sakıp Sabancı Müzesi’nin Instagram hesabından canlı gerçekleştiriyor.



Kitaptan takıya, objeden aksesuara kadar birçok tasarımın yer aldığı SSM Mağaza ürünleri, müzenin web sitesinden online olarak satın alınabiliyor.



8 ve 9 Mayıs’ta İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu’nun yönetiminde çevrimiçi gerçekleştirilecek “Osmanlı Resim Sanatı” dersleri ise sıra dışı hediye arayanlar için Sakıp Sabancı Müzesi web sitesinden satışa sunuluyor.



Anneler Günü’nde sanatla dolu bir gün geçirmek isteyenler ise Pablo Picasso’nun tüm dönemlerini kapsayan Picasso İstanbul’da sergisini çevrimiçi ortamda anneleriyle birlikte ziyaret edebiliyor.