Salvatore Garau'nun görünmez heykeli 15 bin euroya satıldı

Salvatore Garau'nun fiziksel varlığı olmayan, ne basılı ne de dijital formatta herhangi bir fiziksel temsili olmayan bir heykel yaptı. Eserin varlığını doğrulamanın tek yolu ise alıcının elindeki orijinallik sertifikasıyla mümkün. Italy24 News'in haberine göre 15 bin euroya satılan çalışmanın, herhangi bir engelin olmadığı özel bir odada 150x150 santimetre boyutlarındaki bir alanda sergilenmesi gerekiyor.



Haberde, Garau'nun "yeni bir tarihi değere sahip olduğu ve günümüzün mükemmel bir metaforunu temsil ettiği" yazıldı. Sanatçının soyut çalışmalarının çevreye hiçbir etkisi olmadığının altı çizildi.





Garau ise eseri için "Müzayededeki başarılı sonuç, reddedilemez bir gerçeğe işaret ediyor. Boşluk, enerji dolu bir alandan başka bir şey değildir. Boş bıraksak ve geriye hiçbir şey kalmasa bile, belirsizlik ilkesine (kuantum fiziğinin oluşmasına büyük katkılar yapan Werner Heisenberg tarafından 1927'de ortaya atılan ilke) göre hiçliğin bir ağırlığı var. Bu nedenle boşluk, yoğunlaşan ve kendisini kısacası içimizdeki parçacıklara dönüştüren enerjiye sahip" dedi.

"ÇEŞİTLİ BİÇİMLERE BÜRÜNECEK BİR HEYKEL"



İtalyan sanatçı Belirli bir mekanda fiziksel varlığı olmayan bir heykeli 'sergilemeye' kara verdiğimde, bu alan belirli bir miktar ve yoğunluktaki düşünceyi kesin bir noktada yoğunlaştıracak. Kendi koyduğum isimden (Ben) çok çeşitli biçimlere bürünecek bir heykel yaratacak. En nihayetinde, hepimiz hiç görmediğimiz bir Tanrı'ya şekil vermiyor muyuz?" diye konuştu.

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