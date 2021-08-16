San Sebastian Film Festivali'ne iki Türk filmi katılacak

İspanya'da 17-25 Eylül'de 69'uncusu düzenlenecek San Sebastian Film Festivali'nin "Altın İstiridye" ödüllü resmi yarışma programında Türk filmi bulunmazken, "Yeni Yönetmenler" ve "WIP Avrupa" dallarında birer Türk filmi gösterilecek.



Festival programına göre, 50 bin avro ödüllü "Yeni Yönetmenler" dalında yönetmen Selman Nacar'ın İki Şafak Arasında adlı filmi izleyiciyle buluşacak.



Ödülün İspanya'daki sinema salonlarında dağıtımı olduğu "WIP Avrupa" bölümünde ise yönetmen Miraç Atabey'in Zamanımızın Bir Kahramanı adlı filmi yarışacak.

JOHNNY DEPP'E ÖDÜL



Diğer yandan 58 yaşındaki Amerikalı aktör Johnny Depp, 22 Eylül'de bu yılki onur ödülü "Donostia"yı alacak.



San Sebastian Film Festivali'nde 2008'de Türk yönetmen Yeşim Ustaoğlu, Pandoranın Kutusu filmiyle "Altın İstiridye" kazanmıştı.

