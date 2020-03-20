Sanata Bi Yer’e online sergi

Doğuş Grubu'nun sanatın geçmişin geleceğe aktarıldığı bir dil, tarihsel bir kayıt, gelişimin sebebi ve sonucu olduğunu ortaya koyarak geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediği Sanata Bi Yer online olarak da sanatabiyer.com

adresinden sanat meraklıların karşısına çıkıyor.



Sanata verdiği destekler ile hem genç sanatçıları hem de sanatseverleri sanat ile buluşturan Sanata Bi Yer platformu tam da bu amaçla yola çıkıp, üniversite öğrencisi genç sanatçı adaylarına görünür olma ve çalışmaları için yeni alanlar yaratmanın önünü açıyor.



Çalışmalarını doğru yerde, doğru kişiler ile buluşturmak isteyen genç sanatçı adaylarına, işlerini sergileyebilecekleri ve ulaşılabilir olacakları dijital sergi ve alternatif mekanlar yaratıyor.

