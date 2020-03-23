Sanatçılar 'Evde kal' çağrısını müzikle yapacak

Türkiye'nin yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla"#EvdeKal #MüzikleKal" Projesi başlatıldı.



Bu süreçte evde olmanın önemini vurgulamak amacıyla hayata geçirilen projeyle, sürpriz sanatçılar sevilen şarkılarını evlerinden yaptıkları canlı yayınlarda seslendirecek.



İLK KONSERİ FERHAT GÖÇER VERECEK

Projeye destek veren Ferhat Göçer, 23 Mart'ta 21.05'teki ilk canlı yayında, sevilen şarkılarını ev ortamında eş zamanlı olarak Youtube, Instagram ve Twitter hesapları üzerinden sevenleriyle paylaşacak.



İkinci konseri kimin vereceği ise Ferhat Göçer'in verdiği mini konserin sonrasında açıklanacak. Ünlü müzisyen başlatacağı "challenge" (meydan okuma) ile bir sonraki konser için sanatçı arkadaşlarından birini desteğe davet edecek.

