Saraybosna Film Festivali corona virüs nedeniyle online düzenlenecek

SFF'den yapılan yazılı açıklamada, başkent Saraybosna'da 14-21 Ağustos'ta düzenlenecek festivalin corona virüs vakalarının artması sebebiyle insanların bir araya geleceği açık alanda gerçekleştirilmemesinin kararlaştırıldığı belirtildi.



Film gösterimlerinin SFF'nin resmi internet sitesi üzerinden olacağı ifade edilen açıklamada, yönetmenlerle planlanan sohbetlerin de internet ortamında yapılacağı kaydedildi.

OSCAR ÖDÜLLÜ JÜRİ BAŞKANI



Türk yönetmen Fatih Özcan'ın yönettiği Mavzer filminin ana kategoride yarışacağı festivalin jüri başkanlığını Oscar ödüllü Fransız yönetmen, yapımcı ve senarist Michel Hazanavicius üstlendi.

ÇEYREK ASIRLIK TARİH



Bosna'daki savaşın (1992-1995) izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan Saraybosna Film Festivali, çeyrek asırlık tarihi boyunca dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER



SFF'ye bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.

VAKA SAYISI 13 BİN 138



Bu arada, Bosna Hersek'te vaka sayısı 13 bin 138'e yükselirken, can kaybı da 379 oldu.

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