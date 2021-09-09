Saraybosna'daki Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde 11 yapım yarışacak

Uluslararası Belgesel Film Festivali (AJB DOC) Direktörü Edhem Foco, yaptığı açıklamada, festivalin bu yıl "Challenge" (Zorluk) sloganıyla düzenlendiğini belirtti.



Foco, "Son zamanlarda karşı karşıya kaldığımız zorluklar bizi öyle içine çekti ki artık yalnızca kendimizi ve kendi karşılaştığımız zorlukları görür olduk. Bu sloganla bazen abarttığımız zorlukların farklı bir boyutu olduğunu göstermek ve ciddi zorluklara başkalarının perspektifinden bakmak istedik" dedi.



Festivalde Hindistan'dan Afganistan'a, Kenya'dan Bosna Hersek'e farklı ülkelerden yapımların yer aldığını söyleyen Foco, festivalin bu yıl hem sanal ortamda hem de sinema salonlarında izleyicilerin beğenisine sunulacağını ifade etti.



AFGANİSTAN YAPIMI BİR BELGESEL DE GÖSTERİLECEK



Bu yıl gösterilecek filmler arasında yer alan Afganistan yapımı belgeselin 20 yıl boyunca çekildiğini vurgulayan Foco, "Bir filmi 20 yıl çektiğinizi düşünün, bu uzun metraj filmlerde imkansız bir durum gibi görünüyor. Kim o kadar para harcayıp bir filmin çekimini 20 yıl boyunca yapar ki, hem oyuncular da yaşlanır" dedi.

FESTİVALDE 3 ÖDÜL VERİLECEK



AJB DOC'un yarışma kısmında, "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.



Festival, evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacı taşırken, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.