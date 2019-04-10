Ünlü şarkıcı Camila Cabello ilk kez oyuncu olarak seyirci karşısına çıkacak.
Havana şarkısıyla üne kavuşan 22 yaşındaki Küba asıllı Amerikalı şarkıcı, Kay Cannon’un yönetmenliğini üstleneceği Cinderella filmi için kamera karşısına geçecek.
Cabello aynı zamanda filmin müziklerine de katkıda bulunacak.
Leo Pearlman’ın yapımcılığını üstleneceği filmin senaryosuna dair detay verilmezken, klasik Cinderella hikayesinin “modern yeniden çevrimi” şeklinde olması bekleniyor. Filmin müzikal özellikler taşıması da beklentiler arasında.