Kocan Kadar Konuş ve Kocan Kadar Konuş Diriliş kitaplarıyla adını duyuran ve bu kitapları sinemaya uyarlanan Şebnem Burcuoğlu’nun beşinci yeni kitabı Süreya Kuaför Salonu, Dex Plus’tan yayınlandı.

Yeşilçam naifliğinde, mahalle sıcaklığında Süreya Kuaför Salonu içten, sevgi dolu aynı zamanda komik bir aşk üçgenini merkezine alıyor. Aynı semtin çocukları ve ayrılmaz üçlüsü Feza, Cemal ve Süreyya’nın hikayesini anlatan Burcuoğlu’nu okurken hasretini çektiğiniz mahalle sıcaklığını hissedeceksiniz.



Güzeller güzeli Süreyya ile bıçkın delikanlı Cemal’in aşkına tüm mahalle hayrandır. Ama gün gelir Süreyya’ya bu aşk yetmez. Diğer yanda Feza, yıllar boyu Cemal’in hem can dostu, hem sırdaşı, hem dert ortağı olmuştur. Peki Cemal şimdi ne yapacaktır? Ya da siz olsanız kimi seçerdiniz, Feza’yı mı Süreyya’yı mı?