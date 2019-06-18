İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nca düzenlenen yaz oyunları, 5 günde 17 bin 300 sanatseveri ağırladı.
Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre gelenek haline gelen ve Cibali Karakolu ile sona eren etkinlikte, Felatun Bey ile Rakım Efendi, Hastalık Hastası, Bizim Aile ve Amanvermez Avni oyunları sahnelendi.
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen gösterimlere, tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. Oyunları 5 günde 17 bin 300 kişi izledi.
Şehir Tiyatroları Yaz Oyunları'nı 17 bin 300 kişi izledi
Anadolu AjansıSanat
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nca düzenlenen yaz oyunları, 5 günde 17 bin 300 sanatseveri ağırladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nca düzenlenen yaz oyunları, 5 günde 17 bin 300 sanatseveri ağırladı.