Şehir Tiyatroları'nda Salondan Yayın devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere online olarak ulaştırmaya devam ediyor. Sanatseverleri, oyunculuk üzerine atölye programları, çocuklar için özel programlar, hazırlıkları devam eden oyunlarımızın provaları, İstanbul’un kültür sanat hayatına yön veren usta isimlerle söyleşiler, uzun süre kapalı gişe sahnelenmiş oyunların tekrar gösterimleri gibi pek çok etkinlik bekliyor.

22.03.2021 - 12:55

Şehir Tiyatroları'nda Salondan Yayın devam ediyor

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Bu hafta da Şehir Tiyatroları'nda Youtube hesabından sanatseverlerle söyleşi, okuma provası ve oyun gösterimi programları olacak. 

25 Mart Perşembe günü 20:00’de Ustalarla Söyleşi programımızın yeni konuğu Oyuncu Ayşe Kökçü olacak. Selçuk Yüksel’in hazırladığı programı Defne Gürmen sunuyor.

26 Mart Cuma günü 20:00’de Çat Kapı Prova’da hazırlıkları devam eden Kutlama adlı oyunumuzun okuma provası yayınlanıyor.

27 Mart Cumartesi günü 19.00’da, “Sahnenin Gizli Kahramanları” isimli söyleşimizin yeni konuğu Aksesuarcı Cengiz Önay olacak.

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