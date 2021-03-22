Şehir Tiyatroları'nda Salondan Yayın devam ediyor

Bu hafta da Şehir Tiyatroları'nda Youtube hesabından sanatseverlerle söyleşi, okuma provası ve oyun gösterimi programları olacak.



25 Mart Perşembe günü 20:00’de Ustalarla Söyleşi programımızın yeni konuğu Oyuncu Ayşe Kökçü olacak. Selçuk Yüksel’in hazırladığı programı Defne Gürmen sunuyor.



26 Mart Cuma günü 20:00’de Çat Kapı Prova’da hazırlıkları devam eden Kutlama adlı oyunumuzun okuma provası yayınlanıyor.



27 Mart Cumartesi günü 19.00’da, “Sahnenin Gizli Kahramanları” isimli söyleşimizin yeni konuğu Aksesuarcı Cengiz Önay olacak.

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