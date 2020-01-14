Sercan Apaydın'dan Beyoğlu'nda Han sergisi

Ressam Sercan Apaydın'ın dördüncü kişisel sergisi Han, 9 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında Versus Art Project Beyoğlu'nda görülebilir.

Sergi, sanatçının son iki senedir içinde bulunduğu iş hanıyla kurduğu mecburi bağın görsel dışavurumunu yansıtıyor. Varlık ve mekan ilişkisi üzerinden, mekanın kişi üzerinde yarattığı maruz kalma hissini

tanımlamak üzere Apaydın’ın ortaya koyduğu mekansal mecburiyet kavramı, sanatçının Han ile kurduğu teması özetliyor. Yaşamsal sorumluluk hissi ile dayatılan gerçekliği aşmaya doğru evrilen bu süreç, sanatçının kendi gerçekliğini yaratma ve anlamlandırma çabasını yansıtıyor.

"RESİMDE SAHİCİLİK RESSAMIN GERÇEK DENEYİMİYLE OLUŞUR"

Apaydın, sergisini anlatırken şu ifadelere yer verdi:



"Şehre bakmak, manzaraya bakmak, hayata bakmak, resme bakmak...

Bir yer ile kurduğum bağ, tıpkı sanat pratiğimdeki beklentiler gibi sahici olmalıdır diye düşünürüm. Çünkü resimde sahicilik, ressamın gerçek deneyimiyle oluşur. Çevremle böyle bir etkileşimi oluşturarak mekanın ya

da manzaranın görüntüsü ve onun gerçek niyeti üzerinden oluşan ikilemi ortadan kaldırmak üzere çalışırım."



BULUNTU MALZEMELER KULLANDI



Apaydın, sergisinde yer alan eserleri şase, ahşap çubuk ve buluntu malzemeleri kullanarak oluşturdu. Sanatçının Han içerisinde karşılaştığı geometrik biçimlerden ilhamla oluşturduğu çizgisel hareketlerin

gözlemlendiği sergi, Apaydın’ın çalışmalarını üretmek, değer vermek/bulmak düşünceleri etrafında sürdürdüğü atölyesinden ve yaşantısından bir kesit sunuyor.