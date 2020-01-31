Sertab Erener Bostancı Gösteri Merkezi'nde

Sertab Erener, hem Sertab'ın Müzikali'ne hem de konser maratonuna devam ediyor. Erener, 5 Şubat Çarşamba gecesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacak.



Konserde Everyway That I Can, Zor Kadın, Yanarım, Aşk, İncelikler Yüzünden, Yolun Başı, Rengarenk, Olsun gibi klasikler Sertab Erener'in sesiyle birleşecek.



Sertab Erener’in “120 Dakika, Konser, Gösteri ve Ötesi” sloganıyla yola çıkan ve Sertab'ın Müzikali'nin bir sonraki gösterisi ise 25 Şubat gecesi Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sergilenecek.

SERTAB'IN MÜZİKALİ'Nİ NTV'YE ANLATTI