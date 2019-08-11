Sertab Erener, yaz turnesine son hızla devam ediyor. Önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan Sertab Erener, uzun süredir vokalistliğini yapan Zeynep Doruk'u sahnede ağırladı.
23 Ağustos tarihinde ilk solo albümü 'Unutmasınlar'ı yayınlayacak olan Zeynep Doruk, albümün çıkış şarkısı 'Unutmasınlar Aşkım'ı ilk kez sahnede seslendirdi. Uzun uzun alkışlanan şarkı sonrasında Sertab Erener, vokalistini kucaklayarak tebrik etti.
Klibini Burak Ertaş çektiği şarkının sözleri Zeynep Doruk ve Emre Irmak'a, bestesi ise yine Emre Irmak'a ait.