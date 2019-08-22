Daha önce Ajda Pekkan ve Yalın'ın vokalistliğini yapan, uzun süredir Sertab Erener'in vokalisti olan Zeynep Doruk ilk albümü Unutmasınlar'ı çıkardı.

Attila Özdemiroğlu’nun önderliğindeki İstanbul Gelişim Orkestrası’nda solist olarak yetişen Zeynep Doruk'un albümündeki sürpriz, Ajda Pekkan’ın stüdyoda seslendirdiği ancak hiçbir albümünde yer almayan, Fikret Şeneş’in sözlerini yazdığı Kim Derse Ki ve Doruk’un tarzının dışında yorumladığı Deli Düş şarkıları.

Mustafa Karahan prodüktörlüğünde ve Nevzat Yılmaz aranjörlüğünde tamamlanan albümde, Doruk’a ait beş şarkı yer alıyor. Albümün imaj fotoğraflarını ve ilk klip “Unutmasınlar”ın yönetmenliğini Burak Ertaş üstlenirken, Zeynep Doruk, fotoğraf çekimlerinde Simay Bülbül tasarımı kostümlerle objektif karşısına geçti.



DİZİLERDE ROL ALDI

19 yaşından beri profesyonel olarak şarkı söyleyen Zeynep Doruk, kendi grubu ile Frankie İstanbul, Moda Deniz Kulübü, Les Ottomans-Jazz & More’da düzenli olarak sahne aldı; beş yıldır ve bu yaz da Elio Sedef’te sahne alıyor. İtalyan Lisesi'nde okurken çift diploma almaya hak kazandı ve Roma'da bulunan La Sapianza Üniversitesi’nde Müzik, Gösteri Sanatları ve Edebiyat eğitimi aldı. Türkiye'ye döndüğünde, müzik tutkusunu artık profesyonelliğe dönüştürmek için çabalamaya başladı ve Amerika'da kaydettiği demolarla İstanbul Gelişim Orkestrası'nın kapısını çaldı. Böylece 4 yıl sürecek solistlik macerası başladı. Bu yıllarda, tam bursla girdiği İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü'nden ikincilikle mezun oldu. “Hayat Bilgisi”, “Sessiz Gemiler”, “Seksenler” gibi dizilerde rol aldı, birçok reklam filminin jingle’larını seslendirdi.



Zeynep Doruk’un Stüdyo Arı’da kaydedilen ilk albümü Unutmasınlar'da, davul Cengiz Tural, basgitar Eser Ünsalan, elektronik ve akustik gitar Gültekin Kaçar, klasik gitar Evrim Arslan, yaylılar İstanbul Strings tarafından çalındı. Albümün mix ve mastering’i Arıkan Sırakaya’ya ait. Vokallerde, Tuba Önal ve Sibel Gürsoy Genç yer alıyor.

Yönetmenliğini Burak Ertaş, görüntü yönetmenliğini Ferit Çetinkaya’nın üstlendiği Unutmasınlar'ın klibi Şile’de çekildi. Çekimleri 16 saat süren klipte, Zeynep Doruk’a oyuncu Halil İbrahim eşlik etti.

