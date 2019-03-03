Arabesk müziğinin efsane isimlerinden "Müslüm Baba" diye anılan sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 6. yılında memleketi Şanlıurfa'da, kendi adını taşıyan müzede sevenleri tarafından yad ediliyor.



Atatürk Mahallesi'nde 5 yıl önce açılan Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi'nde, sanatçının sürekli taktığı güneş gözlüğünden elinden düşürmediği tespihine, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarından konserlerde ve günlük yaşamda giydiği elbise, ayakkabı ve gömleklerine kadar pek çok eşyası bulunuyor.



Merhum sanatçının kullandığı müzik aletleri, ilk çıkarttığı taş plaklar, ödülleri ve kasetlerinin de sergilendiği müzede, "Müslüm Baba"nın bal mumundan yapılmış heykeli de yer alıyor.



Ziyaretçiler, müzeyi Gürses'in seslendirdiği eserler eşliğinde gezme imkanı buluyor.



MÜSLÜM FİLMİ MÜZEYE İLGİYİ ARTIRDI

Müze sorumlusu Zeynep Yılmaz, geçen yıl vizyona giren Müslüm Gürses'in yaşam hikayesinin sinemaya uyarlandığı Müslüm filminin, müzeye ilgiyi artırdığını söyledi.



Sanatçının hayranlarının müzeye yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Geçen yıl 20 bin ziyaretçi müzeyi ziyaret etti. Müslüm filminin vizyona girmesiyle ziyaretçi sayımız arttı. Bu yıl 30 binin üzerinde ziyaretçi müzemizi gezdi. Müslüm Gürses, Şanlıurfa'nın yetiştirdiği çok önemli bir isim. Filmi izleyenler çok etkilenmişler tekrar tekrar gelenler oldu. Buraya her yaştan ziyaretçi gelmeye başladı. Film müzenin tanıtımına ciddi anlamda katkı sağladı."



Yılmaz, Müslüm Gürses'i mezarının başında anmak için Şanlıurfa'dan önemli bir hayran kitlesinin İstanbul'a gittiğini belirterek, "Milyonların gönlünde taht kurmuş Müslüm Gürses'in ölüm yılı nedeniyle kapılarımızı açtık. Bizler de burada onu yad ediyoruz. Müzede Müslüm Gürses'in kullandığı birçok özel eşyası sergileniyor. Gelen hayranları onu burada yad ediyor. Müzemiz açık ziyaretçilerini bekliyor" dedi.

"MÜSLÜM BABA'NIN ŞARKILARIYLA BÜYÜDÜK"

Diyarbakır'dan müzeye gelen Mehmet Salih Koç, çok fanatik bir Müslüm Gürses hayranı olduğunu söyledi.



Yıllardan beri Gürses'in şarkılarını dinlediğini ifade eden Koç, "Müslüm Baba insanlığın içinde bastırılmış duyguları söylediği şarkılarla dışarıya vuruyordu. Onu bir kez daha yad ediyoruz. Ruhu şad olsun. Buradaki eşyalarını gördüm, inceledim sanki içimizde hiç ölmemiş gibi." dedi.



Mukadder Koç ise müzeyi ailesiyle gezdiğini ve çok duygulandığını belirterek, "Müslüm Baba'nın bir kez daha ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Biz sevenleri olarak hiç unutmayacağız." diye konuştu.



Gerçek adı Müslüm Akbaş olan 1953 Şanlıurfa doğumlu sanatçı, 3 Mart 2013'te 60 yaşındayken hayatını kaybetti. Sanatçının anısını yaşatmak için 1 Ekim 2013'te memleketi Şanlıurfa'da Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi açıldı.

MÜSLÜM'DEN KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLER