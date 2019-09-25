Manavgat Belediyesi'nce düzenlenen 18'inci Side Dünya Müzikleri Festivali'nin son konuğu, İbis Maria ve Della Miles'in ardından Nijerya kökenli ABD'li sanatçı Iyeoka oldu. Simply Falling adlı şarkısıyla uzun süre dünya listelerinde ilk sırada kalan Iyeoka, dün akşam Side Antik Tiyatro'da konser verdi. Tarihi atmosferde Iyeoka'yı dinlemeye, çok sayıda yerli ve yabancı turist geldi. Konseri Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de eşi Hatice Sözen ile izledi.



SAHNEDE BALLI ILIK SU VE TÜRK KAHVESİ İÇTİ



Sahneye önce siyah üzerine sarı el işlemeli kıyafetle çıkan Iyeoka ardından beyaz kıyafet giydi. Sahnede sık sık ballı ılık su içen Iyeoka, 'Black Coffee' şarkısı sırasında da fincanda Türk kahvesi içti. Gecede Iyeoka'ya teşekkür plaketi ve çiçeğini, Belediye Başkanı Şükrü Sözen verdi.

"AĞLAMAK İSTİYORUM, ÇOK ETKİLENDİM"



Sahnede konuşan ve duygulandığını belirten Iyeoka, "Uzun zamandır bu kadar duygulanmamıştım. 3 yaşından beri müziğe hep ilgim vardı ve ortaokul, lisede hep müzikle iç içeydim. Müziğe aşığım. Müzik yaparak bütün dünyayı gezdim; ama bugünkü heyecanımı ifade etmem mümkün değil. Böyle özel ve ilginç bir yerde çok daha fazla heyecanlıyım. Bunu gözlerimden anlayabilirsiniz. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Burada tarihe dokunabiliyorum. Böylesine güzel bir atmosferde konser verdiğim için çok mutluyum. Beni dinlemeye gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Ağlamak istiyorum, çok etkilendim" dedi.