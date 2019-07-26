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Sanatçı Sıla, Meşk adını verdiği yepyeni üç şarkısıyla dinleyicilerle buluştu.

Sıla, ‘Meşk’in içinde bulunan ‘Karanfil’, ‘Haytalar Dükkanı’ ve ‘Zeybek’le dinleyicilerin kalbine dokunacak.

Berdan Güzel yönetmenliğinde Bafra Gölü’nde ‘Karanfil’ parçasına klip çeken Sıla’ya yıllardır aynı sahneyi paylaştığı orkestrası da eşlik etti.