Sanatçı Sıla, Meşk adını verdiği yepyeni üç şarkısıyla dinleyicilerle buluştu.
Sıla, ‘Meşk’in içinde bulunan ‘Karanfil’, ‘Haytalar Dükkanı’ ve ‘Zeybek’le dinleyicilerin kalbine dokunacak.
Berdan Güzel yönetmenliğinde Bafra Gölü’nde ‘Karanfil’ parçasına klip çeken Sıla’ya yıllardır aynı sahneyi paylaştığı orkestrası da eşlik etti.
Sıla'dan üç yeni şarkı daha
Sanat
Mart ayında yeni şarkılarını dinleyiciyle buluşturan Sıla üç yeni şarkı daha çıkardı.
Sanatçı Sıla, Meşk adını verdiği yepyeni üç şarkısıyla dinleyicilerle buluştu.