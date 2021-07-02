Simpsonlar (The Simpsons) Loki özel bölümüyle geliyor

Televizyon tarihinin en uzun senaryolu dizisi Simpsonlar (The Simpsons) Loki özel bölümüyle ekrana geliyor.

02.07.2021 - 12:57

Simpsonlar (The Simpsons) Loki özel bölümüyle geliyor

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Disney Plus, Twitter hesabından; Simpsonlar'la (The Simpsons) Marvel'ın Avengers'ının özel bir bölüm çıkaracağını duyurdu.

STAR WARS'U TAKİP EDECEK

Animasyon, gelecek hafta dijital yayın platformunda olacak. Bölüm, bu yıl Simpsonlar'la Star Wars'un ilk defa gösterime giren benzer ortak yapımını takip edecek.

TOM HIDDLESTON SESLENDİRECEK

The Simpsons: The Good, the Bart and the Loki (Simpsonlar: İyi, Bart ve Loki) adlı özel bölüme, devam eden Disney Plus dizisi Loki'de diziye adını veren karakteri canlandıran Tom Hiddleston sesiyle konuk olacak.

AL JEAN DUYURDU

Simpsonlar'ın emektar dizi sorumlusu Al Jean, haberi Twitter'da paylaşırken "Springfield Avengers'a hoşgeldiniz!" yazdı. 

MARVEL KAHRAMANLARININ KILIĞINA GİRECEKLER

Bölümün görselinde, uzun süredir devam eden çizgi komedideki bir dizi tanıdık karakter, Marvel kahramanları kılığında görülüyor.

Bunlar arasında The Hulk'a dönüşen Ralph Wiggum, Vision gibi görünecek olan Moe Szyslak ve Nick Fury rolünü oynayacak Carl Carlsson yer alıyor.

Bölüm 7 Temmuz 2021'de Disney Plus'a gelecek.

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