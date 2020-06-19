Sinemaseverler açık havada buluştu

Virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sinema filmlerinin gösterimleri ertelenirken birçok tiyatro oyunu ve konserler de iptal edildi.

Bu sebeple kültürel faaliyetlere uzun süre ara veren vatandaşlar, arabalı açık hava sinema etkinliğinde buluştu. İstanbul Kozyatağı’ndaki süpermarketin otoparkında gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar Demet Akbağ, Ata Demirer ve Gonca Vuslateri'nin rol aldığı 'Hedefim Sensin' filmini, patlamış mısır ve gazlı içecek eşliğinde izledi.



EVDE İZLENEN FİLM İLE ARASINDA ÇOK FARK VAR



Filmi izlemeye kızlarıyla birlikte gelen Nilgün Tezer, “Sinemanın tadını çıkartmaya geldik. Daha önce seyrettiğim bir filmdi ama önemli olan bu ambiyansın içinde bulunmaktı. Koronavirüs sürecinde hayatımda izlemediğim kadar sinema filmi izledim. Evde seyretmekle, sinemada seyretmek arasında çok büyük fark var. Bu ortamda olmak çok daha keyifli. Kuruyemişler, cipslerden oluşan sinema paketimizi hazırlayıp geldik” ifadelerini kullandı.

