Sinemaseverler açık havada buluştu

Virüs tedbirleri kapsamında sinemalara gidemeyenler bir kez daha İstanbul Kozyatağı’nda düzenlenen arabalı açık hava sinemasında buluştu. Yaklaşık 100 aracın bulunduğu etkinlikte vatandaşlar, Demet Akbağ ve Ata Demirer ikilisinin bir araya geldiği ‘Hedefim’ Sensin filmini izledi.

DHA 19.06.2020 - 09:51

Sinemaseverler açık havada buluştu

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Sinemada yerli film sayısı artıyor

Sinemada yerli film sayısı artıyor

Virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sinema filmlerinin gösterimleri ertelenirken birçok tiyatro oyunu ve konserler de iptal edildi.

Bu sebeple kültürel faaliyetlere uzun süre ara veren vatandaşlar, arabalı açık hava sinema etkinliğinde buluştu. İstanbul Kozyatağı’ndaki süpermarketin otoparkında gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar Demet Akbağ, Ata Demirer ve Gonca Vuslateri'nin rol aldığı 'Hedefim Sensin' filmini, patlamış mısır ve gazlı içecek eşliğinde izledi.

EVDE İZLENEN FİLM İLE ARASINDA ÇOK FARK VAR

Filmi izlemeye kızlarıyla birlikte gelen Nilgün Tezer, “Sinemanın tadını çıkartmaya geldik. Daha önce seyrettiğim bir filmdi ama önemli olan bu ambiyansın içinde bulunmaktı. Koronavirüs sürecinde hayatımda izlemediğim kadar sinema filmi izledim. Evde seyretmekle, sinemada seyretmek arasında çok büyük fark var. Bu ortamda olmak çok daha keyifli. Kuruyemişler, cipslerden oluşan sinema paketimizi hazırlayıp geldik” ifadelerini kullandı.

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