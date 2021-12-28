Şırnak'ta ilk kez kitap fuarı düzenlendi. Fuar, Valilik, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi tarafından organize edildi.

Şırnak Üniversitesi Spor Tesisleri'nde düzenlenen kitap fuarı açılış törenine, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Pehlivan ve beraberindeki protokol üyeleri, kitap fuarını gezerek, beğendikleri çeşitli kitapları satın aldı.

Açılışta konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Gençlerimizin bu fuarlara ilgi göstermesi hepimizi sevindiriyor. Yaklaşık 30 ayrı yayınevinin klasiklerden çocuk yayınlarına kadar birçok eseri burada sergileniyor" dedi.



Kitaplarla erken yaşta tanışanların derslerinde başarılı olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, “Her seviyedeki okullarda daha da başarıları artıyor. İlerde gerek mesleki eğitimde olsun, gerek diğer kariyer mesleklerde olsun hem kendilerini ifade etme, anlama, anlatma, idrak etme ve muhakeme yeteneklerini bu anlamda geliştirirler ve bunu kitaplar sayesinde elde ediyorlar" diye konuştu.

Kitap fuarı, beş gün boyunca ziyaret edilebilecek.