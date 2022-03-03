SON DAKİKA HABERİ: Bakan Soylu'dan müzik yasağı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kültür Bakanlı'ğımız ve Sağlık Bakanlığı'mızla konuyu değerlendireceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Müzik yasağıyla ilgili de bilim kurulunun aldığı bir karar yok. Onun da yakın zamanda kalkacağı kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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