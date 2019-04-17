Yapımcılığını Songül Öden ile Tuba Ünsal’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aysel Yıldırım ve Ezel Akay’ın yaptığı, senaryosu Sevilay Saral’a ait Lâl Hayal oyunu, 18 Nisan’da ilk kez Anadolu Yakası’nda DasDas’ta seyirci ile buluşuyor.
POLİSİYE BİR HİKAYENİN GERİLİMİ
Prömiyerin ardından büyük övgüler toplayan oyunda, birbirinden farklı kadın figürlerinin yolu çözülmeye muhtaç polisiye bir hikayenin geriliminde buluşuyor.
16 yaşındaki hip-hop’çı, 70 yaşındaki Nişantaşı hanımefendisi, komşu kadın, üniversite öğrencisi, Allah’a yakaran babaanne, Sütlüceli kuaför, koç burcu bir jinekolog olarak farklı yaş ve statüden 7 ayrı kadına hayat veren Öden, tiyatro sahnesinden tüm kadınların sesi oluyor.