Soul müziğin kraliçesi olarak tanına Aretha Franklin 76 yaşında hayatını kaybetti. Franklin’in ölüm haberini menajeri Gwendolyn Quinn bildirdi.



Respect, (You Make Me Feel) A Natural Woman, Think ve Spanish Harlem gibi şarkılarıyla bilinen Amerikalı sanatçı, bir yıldır kanser tedavisi görüyordu. Franklin, 2017 yılının şubat ayında müziği bıraktığını açıklamıştı.

Son bir haftadır hastanede tedavi altına alınan Franklin'in durumu ağırlaşmıştı. Ünlü şarkıcının son 4 ayda 28 kilo verdiği, 43 kiloya kadar düştüğü öğrenildi.

Franklin'in yakın arkadaşı olan radyo sunucusu Tom Joyner, TMZ'ye yaptığı açıklamada, ünlü şarkıcının durumunun "umutsuz" olduğunu bildirmişti.

Ölümü esnasında ailesi ve arkadaşları yanında olan Franklin, en son geçen yıl kasım ayında Elton John’un AMFAR etkinliğinde görüldü.

ARETHA FRANKLIN KİMDİR?

ABD'nin efsane müzisyeni Franklin, bugüne kadar 18 kez Grammy ödülü kazandı. Ünlü şarkıcı bugüne kadar 75 milyon plak ve CD satarak birçok rekora imza attı. 1987 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e seçilen ilk kadın şarkıcı oldu.



1942 yılında Memphis’te doğan Franklin, şarkı söylemeye ilk olarak kilisede başladı. 1960’lı yılların başında ilk albümünü çıkaran sanatçı, 1967’de çıkardığı Atlantic Records albümüyle tanındı.

Aretha Franklin dört çocuk annesiydi.