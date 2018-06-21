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Thor: Ragnarok ile gişeleri fetheden Taika Waititi’nin yönetmenliğini üstlendiği savaş draması Jojo Rabbit oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. The Office dizisi ile tanınan senarist, yönetmen ve oyuncu Stephen Merchant filmin kadrosuna katılan son isim oldu. Filmde Gestapo ajanı Yüzbaşı Deertz karakterine hayat vereceği açıklanan oyuncu haberi Instagram hesabından duyurdu.



Filmin halihazırda yıldızlarla kurulu oyuncu kadrosunda Marvel Sinematik Evreni’nin Black Widow’u Scarlett Johansson, Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri ile bu sene Oscar kazanan Sam Rockwell, Pitch Perfect üçlemesi ve 2011 yapımı Nedimeler ile tanınan Rebel Wilson, yönetmen Taika Waititi, 17 yaşındaki genç yıldız Thomasin McKenzie, bu filmle birlikte ilk defa kamera karşısına geçen Roman Griffin Davis ve Game of Thrones dizisinin Theon Greyjoy’u Alfie Allen yer alıyor.



Stephen Merchant

KONUSU



Film, akranları tarafından alay edilen ve annesinin yanlış anladığı 10 yaşındaki bir çocuk olan Jojo üzerinden ilerliyor. Hayali arkadaşı Adolf Hitler (Taika Waititi) olan genç çocuk, annesinin (Scarlett Johansson) evde küçük bir Yahudi kızı sakladığını öğrenince kendi içinde çatışmalar yaşamaya başlar. Naif çocuk büyüyen faşist rejimin içinde kendine yer bulmaya çalışırken, tavsiyede bulunabilecek ve ona yardımcı olabilecek hayali arkadaşına başvursa da, başlarda evlerine sığındığı için nefret ettiği kızın da (Thomasin McKenzie) bir insan olduğunu görmeye başlar.