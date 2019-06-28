Hard Rock Grubu Guns N' Roses'da 1985-1990 batarist olarak yer alan Steven Adler, Los Angeles'taki evinde kendisini karnından bıçakladı. ABD basını, 54 yaşındaki müzisyen Steven Adler'in akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığını aktardı. Los Angeles polisi, Adler'in hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.
STEVEN ADLER KİMDİR?
Adler uzun süredir madde bağımlılığı problemleri yaşıyordu. Bağımlılık sorunları nedeniyle 1990’da ilk kez dünya çapında başarı elde edilmesinin ardından Guns N’ Roses grubundan atıldı. Adler 2012’de Rock & Roll Hall of Fame’ e kabul edildi.
Steven Adler yakın zamanda yeni grubu Adler’s Appetite’la Missisipi’nin Biloxi ilçesinde sahne aldı ve 12 Temmuz’da Las Vegas’ta gerçekleşecek Golden Nugget konserinde yer alacaktı.