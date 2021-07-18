Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan 1600 yıllık mozaikler turizme kazandırılacak

Eskihisar Mahallesi'ndeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "Gladyatörler Şehri" olarak da bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca devam ediyor.



Karia bölgesinin en önemli kentlerinden, Anadolu'nun yerli halkı olan Karialılar ve Leleglere ait yerleşim yeri Stratonikeia Antik Kenti, Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdürdü.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Stratonikeia'da antik dönemlerden günümüze kalıntıların olduğunu, kuzey şehir kapısındaki çalışmalara iki yıl önce başladıklarını söyledi.



Bunu belirli bir aşamada tamamladıklarını aktaran Söğüt, bu yılki çalışma programında, Kuzey Şehir Kapısı, Batı Cadde, Latrina ve tiyatroda kazı ve restorasyon yaptıklarını dile getirdi.



Söğüt, Osmanlı dönemi köy meydanında, buradaki evlerde çizim ve restorasyon çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.



Kuzey ve Batı Cadde'nin birleşme noktasında yer alan önemli bir yapının kazısına başladıklarını belirten Söğüt, "Roma İmparatorluk dönemindeki yapıların evrelerini, 4. yüzyıldan itibaren bu yapıda değişiklikler olduğunu, bu mozaiklerin eklendiğini tespit ettik. Kazılar ilerledikçe yapının diğer bölümlerini de ortaya çıkaracağız" dedi.