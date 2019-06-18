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Netflix, 12 farklı suç hikayesini bir araya getiren yeni dizisi Criminal'ın oyuncu kadrosunu açıkladı.



Prömiyer yapmaya hazırlanan Criminal her biri Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelerde üretilen 45'er dakikalık 12 farklı bölümden oluşuyor.



Netflix'in paylaştığı duyuru videosuna göre dizinin İngiltere'de çekilen bölümünde David Tennant (Good Omens), Hayley Atwell (Agent Carter), Youssef Kerkour (Dracula) ve Clare-Hope Ashitey (Doctor Foster) gibi isimler rol alacak.



Ayrıca, Fransa menşeili bölümde başrolleri Nathalie Baye ve Jérémie Renier paylaşırken Alman bölümünde kadroya Peter Kurth ve Christian Berkel ikilisi dahil oldu. İspanyol hikayesinde ise Carmen Machi ve Inma Cuesta boy gösterecek.



Criminal önümüzdeki sonbaharda Netflix'te izleyici karşısına çıkacak.