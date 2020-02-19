Sultan II. Abdülhamid'in cep saati satışa çıkıyor

Sultan II. Abdülhamid'in altın cep saati, 7 Mart'ta gerçekleştirilecek "Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesinde 180 bin lira başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Alif Art Galeri'de düzenlenecek müzayedede, en ilgi çeken eserler arasında, Sultan II. Abdülhamid'e özel yapılmış "Edward Prior" marka 18 ayar altın, eski Türkçe rakamlı, kadranı beyaz mineden oluşan saat yer alıyor. Tüm ağırlığı 146 gram, köstek ağırlığı 34 gram olan çalışır durumdaki saatin üzerinde, Sultan II. Abdülhamid'in tuğrası da bulunuyor.



Müzayedede, is mürekkebiyle aharlı kağıt üzerinde kaleme alınan Mehmed Şevki Efendi imzalı hilye-i şerif de 150 bin liradan satışa sunulacak.

ABİDİN DİNO'NUN RESİMLERİ DE SERGİLENECEK



Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ressam eşi Eren Eyüboğlu tarafından yapılan "Baloncu" tablosu da müzayedenin ilgi çekici eserleri arasında. Tuval üzerine yağlı boyayla yapılan eser, Eyüboğlu ailesinin koleksiyonundan satışa sunuldu.



Etkinlikte ayrıca Abidin Dino ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yaptığı resimler, Turhan Selçuk'un çizimleri, Füreya Koral'ın seramik eserleri, Hasan Rıza Efendi, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi, Necmeddin Okyay ve Macid Ayral'ın hat eserlerinin de yer aldığı çeşitli dönemlere ait 334 eser sanatseverlerle buluşacak.

