Sümela Manastırı için hedef UNESCO'da kalıcı olmak

Toplantıda Trabzon'a ilişkin projelerin değerlendirildiğini ifade eden Zorluoğlu, Bakan Ersoy'a kentin turizm destinasyonlarıyla ilgili bilgilendirmede bulunduğunu kaydetti.



Zorluoğlu, Uzungöl'ün yılda yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği Trabzon'un en önemli turizm merkezlerinden olduğunu vurguladı.



Turizm sektörünün talebi üzerine bölgede bir video çekimi yaptıklarını belirten Zorluoğlu, "Şehir olarak sezona hazır olduğumuzu ve turistleri beklediğimizi belirten videomuzu, sektör temsilcileri çeşitli mecralarda paylaşacak." bilgisini verdi.

"GENİŞ ALANLARI OTOPARK OLARAK DÜZENLEDİK"

Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi'ndeki çalışmalara değinen Zorluoğlu, oradaki en büyük sorunlardan birinin trafik olduğuna işaret etti.



Bölgede bulunan geniş alanları otopark olarak düzenlediklerini ifade eden Zorluoğlu, hem büyük otobüsler hem de küçük araçlar için park alanları oluşturduklarını kaydetti.



Zorluoğlu, paralel bir yol alternatifleri olduğunu belirterek, "Dolayısıyla burada tek yön uygulama yapacak bir duruma geliyoruz. Aşağıda araçlar park edecek. Biz de Büyükşehir olarak ziyaretçilerimizi kendi araçlarımızla yukarı çıkarmayı planlıyoruz. Yine Büyükşehir olarak sosyal tesislerin de yapımına başladık." ifadelerini kullandı.



Sümela Manastırı'nın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınması yönündeki düşüncelerini de Bakan Ersoy'a ilettiğini vurgulayan Zorluoğlu, "Sümela Manastırı'nın önümüzdeki yıllarda UNESCO kalıcı listeye alınmasına yönelik bir çalışma başlatmak istiyoruz. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın tecrübesine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.