Süper İyi Günler oyunu Cemal Reşit Rey Salonu’nda (Otizmli gencin hikayesi)

16 yaşındaki otizmli (Asperger sendromlu) Christopher Boone’un, matematiksel zekasını kullanarak deneyimli dedektiflerin bile çözemediği gizemli bir cinayeti çözmesini konu alan Süper İyi Günler oyunu, 12 Kasım Salı akşamı Cemal Reşit Rey Salonu’nda gerçekleştirilecek özel gösterimle sahnelenecek.



Tiyatrokare’nin, otizmli genç Christopher’ın geniş hayal dünyasını ve renkli karakterini yansıttığı Süper İyi Günler oyununun bu gösteriminden elde edilecek gelir, Tohum Otizm Vakfı çalışmalarını desteklemek için bağışlanacak.



OYUNCU KADROSU

Müzikleri Son Feci Bisiklet’e ait ve yönetmenliğini ise Nedim Saban’ın üstlendiği Süper İyi Günler oyununun başrollerini genç ve başarılı oyuncu Emir Özden ile Ayça Erturan, Korel Cezayirli, Didem İnselel ve usta oyuncu Suna Keskin paylaşıyor.

MÜNİR ÖZKUL'UN SESİNDEN TİYATRO YORUMU

