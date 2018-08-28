Mahsun Kırmızıgül'ün Mucize 2 filminde daha önce Talat Bulut’un oynayacağını açıkladığı rol için Fikret Kuşkan’la anlaştığı iddia edildi.
1 Mart 2019’da vizyona girecek filmde şark hizmeti için Doğu’ya giden Muallim Mahir’i canlandıracak olan Kuşkan, hazırlıklara başladı.
Son olarak Direniş Karatay filminde rol alan Kuşkan, “İnsanı kendisiyle yüzleştiren bir film. Benim en büyük mucizelerim de iki oğlum ve evliliğimdir” dedi.
Talat Bulut'un yerine Fikret Kuşkan
Sanat
Mahsun Kırmızıgül'ın yeni filminde Talat Bulut’un yerine Fikret Kuşkan’la anlaştığı öne sürüldü.
Mahsun Kırmızıgül'ün Mucize 2 filminde daha önce Talat Bulut’un oynayacağını açıkladığı rol için Fikret Kuşkan’la anlaştığı iddia edildi.