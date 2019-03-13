Çağdaş dans ekibi Taldans, 22. İstanbul Festivali’nde prömiyerini gerçekleştirdiği çağdaş dans gösterisi DO KU MAN ile 13 Mart 20:00’de MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı’nda sahne alacak.



Ekibin 2009’da, Linz’deki bir tekstil fabrikasının mekaniğini hareket, ses ve ritim ekseninde ele almasıyla doğan projesi ‘DO KU MAN’da, Filiz Sızanlı, Mustafa Kaplan, Kerem Gelebek ve Loup Abramovic ortak koreografik araştırmayı ve performansı üstlenirken, Cevdet Erek ses tasarımını ve performansı, Erki de Vries set tasarımını, Yüksel Aymaz ışık tasarımını, Gurur Ertem de dramaturjiyi üstleniyor.





Burcu Uçatenik, Ekin Tunceli, Aslı Bostancı/Jasmin İhraç, Fatih Gençkal, Fırat Kuşçu, Melih Kıraç, Sedef Gökçe, Yazı Ece Köz’ün oynadığı DO KU MAN’ın proje koordinatörü ise Fırat Kuşçu.



Mustafa Kaplan ve Filiz Sızanlı 2018 yılında sekiz kişilik çoğalan yeni kadrosu ve taze yorumuyla “DO KU MAN” ın konsept ve koreografisini tekrar ele aldı. Mekânda sesi gezdirme, ses blokları kurma ve modüler yapılar oluşturma görevi artık bu sekiz kişilik yeni oyuncu/dansçı ekipte.



60 dakika boyunca sürecek gösteri tek perde oynanacak. Biletler sadece gösteriden önce gösteri mekânında satışa çıkacak.