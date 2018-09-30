Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie’nin başrollerde yer aldığı ve pek çok yıldız ismi aynı çatı altında toplayan Quentin Tarantino, Hollywood'da geçen yeni filminde oynaması planlanan ancak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Burt Reynolds'ın yerini alması için Bruce Dern ile anlaştı.



Film, bir western film yıldızı ve dublörünün, Charlos Manson ve tarikatı tarafından terörize edilen Hollywood'da var olma savaşını konu alıyor.



Dern yakın zamanda Chappaquiddick ve Shia LaBeouf'un yer aldığı The Peanut Butter Falcon gibi filmlerde rol aldı. Daha önce Nebraska ve 1979 yapımı Coming Home ile iki kez Oscar adaylığı kazanmıştı. Ünlü oyuncu ayrıca Reynolds ile arkadaştı ve Hard Round, Hard Time: The Premonition ile 12 O’Clock High gibi yapımlarda kendisiyle birlikte rol almıştı.

Reynolds'un Charles Manson ve takipçilerine topraklarını kiralayan çiftlik sahibi George Spahn'ı oynaması bekleniyordu fakat daha çekimlerin hiçbirini gerçekleştirmemişken hayatını kaybetti. Birçok tarihi bilgi, çiftliğin bir tür merkez olarak hizmet verdiğini ve Manson'un beynini yıkadığı gençlerin burada yaşadığını söylüyor.



Kadrosunda Luke Perry, Damian Lewis, Dakota Fanning, Al Pacino, Emile Hirsch, Clifton Collins Jr., Tim Roth, Michael Madsen, Keith Jefferson ve Nicholas Hammond gibi isimlerin yer aldığı filmin 26 Temmuz 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.