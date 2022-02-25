Tarkan'dan 'Geççek’ açıklaması: Desteğiniz, sevginiz için sonsuz teşekkürler

Geçtiğimiz hafta çıkardığı yeni şarkısı ‘Geççek’ ile Türkiye'de ve dünyada gündem olan Tarkan, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.﻿​

Megastar, hayranlarına destekleri ve güzel yorumları için teşekkür etti.

Tarkan, paylaştığı videoda şunları söyledi: “Geçen hafta bugün sizlerle buluşan yeni şarkım Geççek ve klibini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam. Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum.”