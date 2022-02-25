Tarkan'dan 'Geççek’ açıklaması: Desteğiniz, sevginiz için sonsuz teşekkürler

Haberler 25.02.2022 - 10:45
Geçtiğimiz hafta çıkardığı yeni şarkısı ‘Geççek’ ile Türkiye'de ve dünyada gündem olan Tarkan, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.
Megastar, hayranlarına destekleri ve güzel yorumları için teşekkür etti.
Tarkan, paylaştığı videoda şunları söyledi: “Geçen hafta bugün sizlerle buluşan yeni şarkım Geççek ve klibini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam. Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum.”