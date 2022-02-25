Tarkan'dan 'Geççek’ açıklaması: Desteğiniz, sevginiz için sonsuz teşekkürler

Megastar Tarkan, bir hafta önce piyasaya çıkan yeni şarkısı ‘Geççek’ ile ilgili açıklama yaptı. Sevenlerine teşekkür eden sanatçı, "Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler" dedi.

Haberler 25.02.2022 - 10:45

Tarkan'dan 'Geççek’ açıklaması: Desteğiniz, sevginiz için sonsuz teşekkürler

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Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' yayınlandı

Geçtiğimiz hafta çıkardığı yeni şarkısı ‘Geççek’ ile Türkiye'de ve dünyada gündem olan , sosyal medya hesabından bir video yayınladı.﻿​

Megastar, hayranlarına destekleri ve güzel yorumları için teşekkür etti.

Tarkan, paylaştığı videoda şunları söyledi:  “Geçen hafta bugün sizlerle buluşan yeni şarkım Geççek ve klibini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam. Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum.”

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