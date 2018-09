Tayland'daki mağara operasyonunu anlatan The Cave'in yönetmeni belli oldu

Temmuz ayında Tayland’da bir mağarada mahsur kalan ve kurtarılma operasyonu günlerce basının gündeminde yer alan çocukların hikayesi sinemaya taşınıyor.



The Cave adlı film, Yaban Domuzu isimli küçükler futbol takımının kurtarılma hikayesini ele alacak. Tom Waller’ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstleneceği film, 11 ila 16 yaşları arasındaki 12 erkek çocuğu ve antrenörlerinin bu yaz başlarında çıktıkları bir gezide muson yağmuruna yakalanarak, sığındıkları Tham Luang Mağarası'nda mahsur kalmalarını konu alıyor.

Bir Tayland prodüksiyonu olarak çekilecek filmin yapımcılığını Tayland merkezli De Warrenne Pictures'ın yapacak. Çekimlerin kasım ayında başlaması planlanıyor.



Bangkok'ta doğan İngiliz yönetmen Waller, Monk Dawson, Mindfulness and Murder ve The Last Executioner gibi yapımların yönetmenliğini üstlendi.

TAYLAND'DA MAĞARADA MAHSUR KALAN ÇOCUKLAR NASIL TAHLİYE EDİLİYOR?