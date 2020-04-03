Taylor Swift’ten plak dükkânına destek

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift, dünyada 1 milyondan fazla kişiyi etkileyen corona virüsle mücadele kapsamında yaptığı yardım kampanyalarına bir yenisi daha ekledi.

03.04.2020 - 10:09

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Çin'de başlayan ve dünyayı etkisine alan corona virüs için tedavi araştırmaları tüm hazıyla devam ederken, ünlü isimlerden yardım kampanyaları da art arda geliyor.

PLAK DÜKKANINA DESTEK


Daha önce corona virüsü ile mücadele kapsamında 5 milyon dolar bağışlayan, ekonomik darboğazdan etkilenen hayranlarına 3'er bin dolar yardımda bulunan Taylor Swift, şimdi de Nashville’de corona virüs salgını nedeniyle kepenklerini indirmek zorunda kalabilecek bir plak dükkânına finansal destekte bulundu.

SİGORTALARINI ÖDEDİ

The Rolling Stone’da yer alan habere göre Grimey’s New&Preloved Music isimli dükkanın ortağı Doyle Davis, Swift’in çalışanların üç aylık sağlık sigortasını ödemenin yanı sıra nakit olarak da finansal destekte bulunduğunu belirtti. 

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