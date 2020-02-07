Tekfen Filarmoni yeni sanatçılar arıyor

Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, 2020 yılında ailesini genişletmek amacıyla takviye keman ve trombon sanatçıları için seçme düzenliyor.

29 Şubat Cumartesi günü İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Özel Zoğrafyon Rum Lisesi’nde gerçekleşecek seçmelerde, jüri görevinde orkestranın daimi şefi ve sanat yönetmeni Aziz Shokhakimov'un yanı sıra keman sanatçıları Alexei Moshkov ve Deniz Toygür Conus, trombon sanatçısı Peter Körner, trompet sanatçısı Alper Çoker ile şef yardımcısı Sibil Arsenyan gibi orkestrada yer alan isimler ve misafir sanatçılar bulunacak.



Tekfen Flarmoni, yeni sanatçılar aradığını bu afişle duyurdu.

Seçmeler sırasında, solo eser olarak keman sanatçılarından Mozart’ın 3, 4 ya da 5 numaralı Keman Konçertosu kadanslarıyla birlikte istenirken, trombon sanatçılarından ise Ferdinand David’in Konçertino’su veya Ernst Sachse’nin Bas Trombon için Konçertino eseri bekleniyor.

Bununla birlikte, adayların orkestra repertuvarından hazırlamaları gereken eserler de bulunuyor. Keman sanatçılarından, Richard Strauss’un Don Juan’ından Mozart ve Brahms’ın senfonilerine uzanan bir seçki beklenirken, trombon sanatçılarından ise Strauss’un Ein Heldenleben, Wagner’in Walküre, Rossini’nin La Gazza Ladra, Saint-Saens’ın 3. Senfoni ve Ravel’in Bolero eserlerinden pasajlar talep ediliyor.